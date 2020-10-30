Водитель на автомобиле успел поездить по тротуару на другой стороне Аллеи Героев Небесной сотни.

В пятницу на Майдане Незалежности в Киеве произошло жуткое смертельное ДТП.

Автомобиль на скорости выехал на пешеходную зону и протаранил пешеходов возле остановки общественного транспорта, а затем влетел в автомобили, которые стояли на дороге по улице Крещатик.

Читайте такжеСтала известна личность виновника жуткого ДТП на Майдане

Патрульная полиция Украины опубликовала еще одно видео, на котором виден момент начала ужасной трагедии.

На видео видно, как водитель на автомобиле двигаясь со стороны улицы Михайловской пересек Крещатик, несмотря полусферы, которые должны были бы ограничить его движение, выехал на тротуар, где протаранил припаркованное авто и сдвинув его на несколько метров, двинулся прямо на Майдан, где впоследствии и сбил пешеходов.

ДТП на Майдане: что известно

Авария произошла около 16 часов. Водитель авто Land Rover выехал на Майдан Незалежности и въехал в людей, а затем выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился.

В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

В МВД рассказали, что водитель якобы не справился с управлением из-за того, что потерял сознание. Ранее ему провели операцию на сердце (стентирование).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий