Кровавое ДТП под Киевом: виновнику сообщили о подозрении

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева сообщено о подозрении 39-летнему водителю в совершении дорожно-транспортного происшествия на Столичном шоссе, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, виновнику ДТП инкриминируется ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Также в прокуратуре сообщили, что по результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на ДТП с четырьмя погибшими под Киевом

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz GL 250D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части Столичного шоссе со стороны с. Козин. Не справившись с управлением, водитель допустил столкновение с автомобилем, двигавшимся впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson. В результате столкновения пострадала семья из пяти человек, ехавшая в автомобиле Hyundai. Водитель и двое пассажиров (женщина и малолетняя девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Состояние второго мальчика - стабильно тяжелое", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на Столичном шоссе под Киевом водитель автомобиля Mercedes на полосе встречного движения врезался в автомобиль Hyundai, водитель и трое пассажиров которого погибли. Среди погибших - двое малолетних детей, еще один ребенок, мальчик 2006 года рождения, доставлен в больницу.

39-летний водитель автомобиля Mercedes был задержан и госпитализирован.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram