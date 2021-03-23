В Киеве трое детей провалились под лед. Их спасли патрульные и неравнодушный мужчина.
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Происшествие случилось сегодня днем. Инспекторам сообщили о ребятах и девочке, которые тонут в озере, что в парке "Партизанская слава".
Еще до приезда патрульных с другой стороны берега один из неравнодушных мужчин вытащил из воды 12-летнюю девочку. В водоеме оставались еще двое парней, которые из последних сил держались на поверхности.
Патрульный Александр Лысенко бросился в воду, разбил лед руками и подплыл к утопающим. Он вытащил одного из парней на берег. Тем временем Валерий Бебко взял в служебном автомобиле трос и бросил другому парню. Совместными усилиями напарники вытащили и его.
Инспекторы посадили детей в служебное авто, отдали им свою сухую одежду и оказывали помощь до приезда скорой. По словам детей, они думали, что лед выдержит их, но провалились.
14-летних ребят госпитализировали в детскую больницу. Патрульные вызвали в медицинское учреждение родителей и работников ювенальной превенции.
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