Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил подчиненным узнать, можно ли снять арест с имущества лагеря.

В Одессе власти хотят развернуть дополнительные койки для лечения больных COVID-19 в детском спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли дети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено сегодня во время внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в связи с распространением коронавируса в городе необходимо обустроить мобильный госпиталь.

В связи с этим был проведен мониторинг объектов, где при необходимости можно его развернуть. По словам Труханова, в городе есть ведомственные и частные санатории, которые сейчас не эксплуатируются, но могут принять инфицированных COVID-19; также работают ведомственные больницы, которые сейчас загружены на треть.

«Еще у нас есть возможности…, но наложен арест на один из наших объектов. Снять арест пока не получается…», - сказал мэр, поручив руководству профильного департамента узнать, насколько реально решение данного вопроса в юридической плоскости.

«Узнать, можно ли решить вопрос в юридической плоскости. Будет ли работать суд… И как нам поступать: если стоят здания, сооружения готовые к эксплуатации, которые мы готовы обеспечить кислородом, но мы не можем туда зайти», - отметил городской голова.

Как уточнил журналистам представитель мэрии, речь идет о вышеназванном лагере «Виктория».

Внеочередное заседание исполкома состоялось в связи с распространением COVID-19. В частности, исполком сегодня назначил управление капитального строительства горсовета заказчиком работ по ремонту ряда больниц, в которых развернут отделения для госпитализации больных. Труханов подчеркнул, что без этого решения исполкома начинать работы нельзя.

Под мобильный госпиталь в Одессе предлагалось уже несколько объектов, но окончательное решение еще не принято. Сегодня утром руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко заявила, что в городе нужно срочно развернуть еще порядка 440 коек для лечения больных COVID-19, для чего в нескольких больницах необходимо оперативно провести ремонт.

Пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в одесском лагере «Виктория» произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, сотрудники ГСЧС. Суд принял решение только по Цокур, которая была приговорена к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории». В настоящее время никто из фигурантов в СИЗО не содержится.

29 ноября 2018 г. исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, и 6 декабря суд снял арест с каменных корпусов лагеря. После прохождения соответствующей подготовки резервисты покинули территорию комплекса. Летом 2019 г. лагерь принимал на оздоровление 100 детей.

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Автор: Лариса Козовая