В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

В то же время поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Киеве с Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали всех работников и пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Читайте такжеВ Киеве "заминировали" помещение апелляционного суда Как говорится в сообщении компании "Укрзализныця" в социальной сети Facebook, временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в столице. В то же время отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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