В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал
14:27, 14 июля 2020Происшествия
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В то же время поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Работа Центрального железнодорожного вокзала в столице ограничена / фото УНИАН
В Киеве с Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали всех работников и пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании.
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Как говорится в сообщении компании "Укрзализныця" в социальной сети Facebook, временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в столице.
В то же время отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
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