цей матеріал доступний українською

В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал

14:27, 14 июля 2020
Происшествия
121 0
Работа Центрального железнодорожного вокзала в столице ограничена / фото УНИАН

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" помещение апелляционного суда

Как говорится в сообщении компании "Укрзализныця" в социальной сети Facebook, временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в столице.

В то же время отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter