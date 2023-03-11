Благодаря детективам Национального антикоррупционного бюро, на указанную сумму средств суд наложил арест.

Экс-чиновнику государственного предприятия "Антонов" и директору адвокатского объединения сообщено о подозрении в растрате более 18 млн грн средств госпредприятия и составлении заведомо ложных официальных документов.

Как сообщило Национальное антикоррупционное бюро, по данным следствия, в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках Договора о предоставлении юридических услуг должно было помочь ГП "Антонов" взыскать задолженность с обанкротившегося АО "Брокбизнесбанк", часть которой была обеспечена ипотекой (нежилым зданием в Киеве, оценочная стоимость которого составляла более 120 млн). В декабре 2018 года здание передали ГП "Антонов" как частичное взыскание задолженности.

Согласно заключенному договору и дополнительному соглашению к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно было составлять 5% от стоимости переданного, однако нереализованного имущества. При этом тогдашний директор по правовым вопросам ГП "Антонов" по сговору с директором адвокатского объединения согласовал оплату услуг в завышенном размере – почти 10% от оценочной стоимости здания (переплата в около 7 млн грн).

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В мае 2021 года во исполнение законов Украины и распоряжения правительства нежилое здание передали в сферу управления другого госоргана. Тогда оно уже стоило более 212 млн грн. На эту сумму были списаны собственные долговые обязательства ГП "Антонов" перед государством. Впоследствии тогдашний директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре с директором адвокатского объединения, незаконно согласовал юридической фирме оплату дополнительных 11 млн грн в результате передачи здания.

Таким образом, преступные действия лиц привели к нанесению госпредприятию более 18 млн грн убытков.

Благодаря действиям детективов НАБУ, на всю сумму средств, которые были перечислены ГП "Антонов" адвокатскому объединению, Высший антикоррупционный суд в сентябре 2022 года наложил арест.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре в свою очередь сообщают, что в связи с тем, что местонахождение лиц не установлено, о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины

Дела против бывших руководителей ГП "Антонов" - детали

Бывшим руководителям госпредприятия "Антонов" сообщили о подозрении в совершении действий, приведших к захвату российскими оккупантами аэродрома в Гостомеле.

Как сообщается на сайте СБУ, собрана основательная доказательная база в отношении бывших гендиректора ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

По материалам следствия, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэродрома для подготовки к его защите.

Такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета Ан-225 "Мрия".