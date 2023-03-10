Подозреваемые неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэродрома в Гостомеле.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного предприятия "Антонов", чьи действия привели к уничтожению "Мрии".

Как сообщает СБУ, следователи собрали доказательную базу в отношении бывших гендиректора ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

Следствие установило, что в период января-февраля 2022 года чиновники "Антонова" запретили украинским военным возводить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме предприятия в Гостомеле. Для этого фигуранты уголовного производства отдали распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта.

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"На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, которое привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям)", - говорится в сообщении.

В СБУ также сообщили, что двум фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Третий подозреваемый, бывший заместитель гендиректора "Антонова", сейчас скрывается от правосудия, он объявлен в розыск. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

Как пишет издание Цензор.НЕТ, уголовное производство было открыто в апреле 2022 года. Его фигурантами являются советник гендиректора ГП "Антонов" Сергей Бычков, начальник безопасности авиатранспортного предприятия "Антонова" Нетесов и директор авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Михаил Харченко (заочно).

"Цензор" со ссылкой на данные следствия отмечает, что подозреваемые неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэродрома в Гостомеле. Это привело к снижению обороноспособности аэродрома и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта.

"Должностные лица ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которые принимали участие в подготовке к обороне стратегического объекта. Эти действия привели к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия"", - пишет издание.

Уничтожении "Мрии" в Гостомеле - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2022 года во время воздушной атаки России в аэропорту Гостомеля был уничтожен самолет "Ан-225 "Мрия". Весной командир уничтоженной "Мрии" Дмитрий Антонов рассказал, что за месяц до начала войны этот самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг, но руководство ГП "Антонов" бездействовало.

В октябре в СБУ сообщили, что отдельные работники ГП "Антонов" длительное время препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэропорта, что привело к уничтожению оккупантами АН-225 "Мрия" и еще нескольких самолетов. В ведомстве добавили, что во время установления лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и Факты других преступлений.

В августе прошлого года ГП "Антонов", входящее в состав ГК "Укроборонпром", обнародовало результаты государственного аудита деятельности предприятия за период с 1 октября 2020 по 31 марта 2022 года. В целом аудит установил финансовых нарушений почти на 1 миллиард гривень. Среди зафиксированных нарушений - завышенные расходы, непрозрачность выполнения некоторых финансовых операций, неэффективное распоряжение имуществом, недополучение доходов.

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