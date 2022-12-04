Представители летной школы РФ посещали Гостомель несколько раз, чтобы изъять наиболее ценные основные комплектующие самолета.

Во время своего пребывания в аэропорту Гостомеля под Киевом российские оккупанты успели украсть некоторые запчасти из самолета "Мрия".

Об этом в интервью "Суспильному" рассказал полковник Артем Илюхин. Он в первые дни вторжения защищал аэродром в Гостомеле. Сейчас его бригада обороняет Бахмут.

"Мрия была уничтожена в ходе боев, но основное повреждение нанесли подразделения РФ. Она была в нескольких местах — потом уже было видно — специально подожжена", - рассказал военный.

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По словам Илюхина, представители летной школы РФ посещали Гостомель несколько раз. Вследствие этого были изъяты наиболее ценные основные комплектующие самолета.

"С корнями вырванные платы, провода и так далее", — добавил полковник.

Самолет "Мрия": что известно

"Мрия" (Ан-225) - самый мощный и самый большой в мире транспортный самолет с максимальной взлетной массой 640 тонн. Его создало киевское конструкторское бюро им. Антонова.

27 февраля во время воздушной атаки России самолет был уничтожен в аэропорту Гостомеля. В апреле в ГП "Антонов" заявили о старт работ по созданию нового образца "Мрии".

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