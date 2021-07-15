Правоохранители с тепловизорами искали ребенка и объезжали окрестные села.

В Тернопольской области 14 июля в 23:30 пропала 2-летняя девочка, которая играла на дворе. Родители и соседи сначала сами искали ребенка, но впоследствии обратились в полицию.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области. Отмечается, что инцидент произошел в одном из сел Тернопольского района. Известно, что 2-летний ребенок играл во дворе и вдруг исчез. Сначала родственники и соседи самостоятельно искали девочку, однако не смогли найти, поэтому обратились в полицию.

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Правоохранители с тепловизорами искали ребенка и объезжали окрестные села. Ребенка нашли в 1:30 в 2 км от ее села. Девочка сидела в сорняках.

Правоохранители планируют привлечь к ответственности родителей ребенка.

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Автор: Ирина Погорелая