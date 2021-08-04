Во Львове попрощались с 18-летней девушкой, на которую упало дерево в Стрыйском парке во время урагана.
Об этом сообщает телеканал НТА.
В церковь пришли родственники, учителя и друзья Марты. В прошлом году девушка закончила Сиховский лицей и мечтала стать мастером по прическам.
Погибшая была полусиротой и единственной дочерью у матери.
Читайте такжеВ метро Киева пассажиры подрались прямо на эскалаторе (видео)Тетя девушки вспомнила момент, когда услышала, что в результате непогоды во Львове погибла именно ее племянница.
"Известие ошеломило. Брат утром сказал, что по телевидению передали, что во время грозы в парке погибли двое молодых людей. И, к великому сожалению, девочка эта – дочь моего покойного брата Андрея. До сих пор мы не можем овладеть собой, и как это пережить", – поделилась родственница девушки.
Учителя говорят, что погибшая была замечательной ученицей.
"Марта была настолько солнечным, светлым и добрым ребенком, училась на парикмахера. Был еще один момент интересный: был урок, Марта слушала очень внимательно, а потом решила нарисовать мой портрет. И так тихонечко она на уроке сидела, никогда ни разу она не нарушала дисциплину", – отметила классная руководительница девушки.
На отпевании дежурила бригада медиков.
Похоронят Марту в родном поселке у могилы ее отца.
Подробности трагической гибели пары влюбленных во Львове
2 августа во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, которые сидели на скамейке.
Как узнал УНИАН, это было первое свидание пары. Шанса выжить у них не было - "скорая", приехавшая на вызов, лишь констатировала смерть. А тела погибших из-под дерева пришлось вытаскивать спасателям.
Парень был курсантом Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Звали его Андрей Свояк. Он, родом из Винницкой области, всего год назад поступил в академию и мечтал стать профессиональным военным.
Всего из-за непогоды тогда обесточенными остались более полутысячи населенных пунктов в Украине. Больше всего пострадали западные регионы.