Вместе с 18-летней Мартой в парке погиб и 20-летний курсант. Пара была на первом свидании.

Во Львове попрощались с 18-летней девушкой, на которую упало дерево в Стрыйском парке во время урагана.

Об этом сообщает телеканал НТА.

В церковь пришли родственники, учителя и друзья Марты. В прошлом году девушка закончила Сиховский лицей и мечтала стать мастером по прическам.

Погибшая была полусиротой и единственной дочерью у матери.

Читайте такжеВ метро Киева пассажиры подрались прямо на эскалаторе (видео)Тетя девушки вспомнила момент, когда услышала, что в результате непогоды во Львове погибла именно ее племянница.

"Известие ошеломило. Брат утром сказал, что по телевидению передали, что во время грозы в парке погибли двое молодых людей. И, к великому сожалению, девочка эта – дочь моего покойного брата Андрея. До сих пор мы не можем овладеть собой, и как это пережить", – поделилась родственница девушки.

Учителя говорят, что погибшая была замечательной ученицей.

"Марта была настолько солнечным, светлым и добрым ребенком, училась на парикмахера. Был еще один момент интересный: был урок, Марта слушала очень внимательно, а потом решила нарисовать мой портрет. И так тихонечко она на уроке сидела, никогда ни разу она не нарушала дисциплину", – отметила классная руководительница девушки.

На отпевании дежурила бригада медиков.

Похоронят Марту в родном поселке у могилы ее отца.

Подробности трагической гибели пары влюбленных во Львове

2 августа во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, которые сидели на скамейке.

Как узнал УНИАН, это было первое свидание пары. Шанса выжить у них не было - "скорая", приехавшая на вызов, лишь констатировала смерть. А тела погибших из-под дерева пришлось вытаскивать спасателям.

Парень был курсантом Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Звали его Андрей Свояк. Он, родом из Винницкой области, всего год назад поступил в академию и мечтал стать профессиональным военным.

Всего из-за непогоды тогда обесточенными остались более полутысячи населенных пунктов в Украине. Больше всего пострадали западные регионы.

Автор: Иван Бойко