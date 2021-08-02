Непогода бушевала на западе и севере Украины.

В Украине накануне бушевала непогода. Из-за этого обесточенными остались более полутысячи населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 2 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 529 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

Где нет света:

Львовская область - 298,

Закарпатская область - 90,

Ивано-Франковская область - 57,

Тернопольская область - 44,

Черновицкая область - 16,

Черниговская область - 14,

Житомирская область - 10.

Как сообщается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Непогода во Львове

Во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, которые сидели на скамейке.

Инцидент произошел на территории Стрыйского парка. Во время урагана дерево упало на двух человек.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке. От полученных травм они погибли на месте.

По данным ГСЧС, дерево разрезано и убрано.

Закарпатская область

Как сообщают спасатели, в г. Берегово и с. Концово Ужгородского района частично повреждены кровли 2 жилых домов.

На территории городов Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахов и Хуст разрезано и убрано 28 поваленных деревьев.

Ивано-Франковская область

По данным ГСЧС Украины, на территории городов Калуш, Рогатин, Косов и сел Ямница, Павловка, Подлужье, Поляница, Креховичи и Микуличин разрезано и убрано 13 поваленных деревьев.

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Автор: Екатерина Лиманская