В Украине накануне бушевала непогода. Из-за этого обесточенными остались более полутысячи населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 2 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 529 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.
Где нет света:
Львовская область - 298,
Закарпатская область - 90,
Ивано-Франковская область - 57,
Тернопольская область - 44,
Черновицкая область - 16,
Черниговская область - 14,
Житомирская область - 10.
Как сообщается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Непогода во Львове
Во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, которые сидели на скамейке.
Инцидент произошел на территории Стрыйского парка. Во время урагана дерево упало на двух человек.
Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке. От полученных травм они погибли на месте.
По данным ГСЧС, дерево разрезано и убрано.
Закарпатская область
Как сообщают спасатели, в г. Берегово и с. Концово Ужгородского района частично повреждены кровли 2 жилых домов.
На территории городов Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахов и Хуст разрезано и убрано 28 поваленных деревьев.
Ивано-Франковская область
По данным ГСЧС Украины, на территории городов Калуш, Рогатин, Косов и сел Ямница, Павловка, Подлужье, Поляница, Креховичи и Микуличин разрезано и убрано 13 поваленных деревьев.
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