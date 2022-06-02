Против мужчины открыто уголовное производство о коллаборационной деятельности.

В Харьковском СИЗО арестованный за изнасилование мужчина агитировал сокамерников поддерживать "русский мир".

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства внутренних дел.

Подозреваемый призывал, чтобы, в случае захвата российскими оккупантами города, сокамерники совершили побег и перешли на сторону врага.

"Установлено, что арестованный за изнасилование мужчина, находясь в спецучреждении, агитировал сокамерников поддерживать "русский мир" и призвал, в случае захвата Харькова, сбежать из учреждения и перейти на сторону вооруженных сил России или других военных формирований", - проинформировали в МВД.

В сообщении сказано, что следователи Управления Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Лимане Донецкой области разоблачили семью священника-коллаборанта. МужЧИНА благословлял оккупантов, а его жена встречала их с хлебом-солью.

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