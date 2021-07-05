Соседи женщины вызвали "скорую" и полицию, нападавшего задержали.

В воскресенье, 4 июля, напали и жестоко избили 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислава Рашкована.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook утром 5 июля.

«Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... Затем украл золотую цепочку с шеи и убежал», – отметил Рашкован.

Он добавил, что спасли его мать чудо и соседи, которые вызвали «скорую помощь» с полицией.

Читайте такжеСкандального антимайдановца "Топаза" избили в Киеве (фото)«Полиция сработала отлично - преступника поймали... Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя... Хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая», – добавил Владислав Рашкован.

Владислав Рашкован: что о нем известно

Владислав Рашкован с 8 апреля по 25 ноября 2014 года был директором департамента стратегии и реформирования банковской системы Национального банка Украины, членом правления НБУ.

С 25 ноября 2014 по 1 августа 2016 года – и. о. заместителя председателя Национального банка Украины.

Должность заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде занимает с 27 февраля 2017 года.

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Автор: Катерина Шварц