Водолазы искали военнослужащих двое суток / Скриншот
Пошли рыбачить и не вернулись. Во Львовской области во время рыбалки утонули двое военнослужащих.
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54-летний прапорщик и 51-летний инструктор по вождению ловили рыбу на озере неподалеку от Яворовского полигона.
Когда вышли на лед, он казался прочным, но вдруг стал ломаться под ногами.
Один мужчина провалился, другой бросился ему на помощь и тоже ушел под лед. Двое суток водолазы искали военных, сегодня утром оба тела нашли.
Двоє військовослужбовців втопилися під час риболовлі неподалік Яворівського полігону
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