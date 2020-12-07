Один мужчина провалился, другой бросился ему на помощь и тоже ушел под лед.

Пошли рыбачить и не вернулись. Во Львовской области во время рыбалки утонули двое военнослужащих.

Читайте такжеМистический Киев: столицу окутал густой туман (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

54-летний прапорщик и 51-летний инструктор по вождению ловили рыбу на озере неподалеку от Яворовского полигона.

Когда вышли на лед, он казался прочным, но вдруг стал ломаться под ногами.

Один мужчина провалился, другой бросился ему на помощь и тоже ушел под лед. Двое суток водолазы искали военных, сегодня утром оба тела нашли.

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Автор: УНИАН