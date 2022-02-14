В результате инцидентов никто не пострадал.

На Закарпатье зафиксировали несколько оползней. Дорожникам пришлось расчищать трассу от снега и камней, чтобы обеспечить свободный проезд автомобилей.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области.

Как сообщается, на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов, вблизи урочища Кузий, нападало камней. На верховом откосе произошел оползень, который и вызвал падение.

Сейчас на этом месте проезд автомобилей свободный. Никто не пострадал.

Также подрядная организация убирала оползни снега, которые произошли дважды в ночь на субботу. Как сообщается, снежные лавины были объемом 130 и 260 кубических метров. Движение транспорта было временно приостановлено, пока дорогу расчищали.

По прогнозам синоптиков, в течение 14 февраля на дорогах большей части Закарпатской области ожидается гололедица.

Напомним, в конце января на Закарпатье лавиной накрыло пятерых туристов.Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал.

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