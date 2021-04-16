Женщина стояла у перехода, когда на нее наехала маршрутка.

В Киеве водитель маршрутного такси №407 насмерть сбил женщину.

Читайте такжеВ Киеве задержали банду "курьеров", ломающих лифты в домах (фото, видео)Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева сегодня утром, 16 апреля, поступило сообщение о ДТП на улице Вишняковской.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель не справился с управлением и наехал на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельного дтп. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации ресурса dtp.kiev.ua после столкновения водитель проехал еще около 50 метров.

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Автор: Антонина Доломанжи