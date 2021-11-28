Водители говорят, что животное внезапно выбежало на дорогу.

На Ривненщине лось, по предварительной информации, стал виновником ДТП, в результате которой разбились два автомобиля. Животное погибло.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 27 ноября после 19 часов на трассе М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи села Федоровка Сарненского района.

На месте происшествия спасатели увидели два поврежденных автомобили марок Skoda Superb и Mersedes-Bens C220. Жертв и пострадавших среди людей не было.

"Со слов водителей поврежденных автомобилей, во время движения транспортных средств на дорогу внезапно из леса выбежал лось, которого сбил один из автомобилей. Животное по инерции отбросило на встречную полосу движения, где на него наехал другой автомобиль. Животное погибло на месте", - отмечается в сообщении.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее лось напугал прохожего возле метро в Киеве. Вблизи Ривне самку лося спасли из болотной ловушки. Под Киевом водитель на скорости сбил лося. А в Канаде лось ворвался в класс во время уроков, разбив окно, и отказался уходить.

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Автор: Петр Хромых