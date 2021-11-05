Один ученик получил небольшие повреждения.

В канадском Саскатуне сотрудникам Министерства охраны окружающей среды пришлось вывозить из школы Сильвии Федорук живого лося.

Животное ворвалось в один из классов, разбив окно, сообщает ABC News. В тот момент там находились более десятка детей с дошкольной программы.

В сети появились фото очевидцев, на которых лось спокойно стоит посреди класса в окружении осколков, а также сидит за стеклянной дверью.

We're told the little guy was injured (I supposed breaking through a window will do that). So right now it's chilling and they are waiting for animal control and to arrive. pic.twitter.com/Kv4zEePUiF — Pat Dubois (@patdubois) November 4, 2021

Читайте такжеМяукал и скребся, но никто не открывал: хозяйка выставила кота на карниз 14 этажа в наказаниеКогда детей благополучно вывели из класса, сотрудники Министерства охраны окружающей среды Саскачевана усыпили животное, погрузили его в кузов грузовика, вывезли в безопасное место и отпустили.

По данным властей, никто из людей серьезно не пострадал, пишет CBC. Один ученик был незначительно ранен, но медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее возле метро в Киеве прохожего напугал дикий лось. Близ Ривне самку лося спасли из болотной ловушки. А под Киевом водитель на скорости сбил лося.

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Автор: Катерина Комолова