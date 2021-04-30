Лося сбили на трассе под Киевом / фото ua.depositphotos.com
Читайте такжеВ Киеве машина сбила лося, который был звездой соцсетей (фото, видео)На Житомирской трассе под Киевом машина сбила лося.
По данным dtp.kiev.ua, авария произошла на 93 километре трассы.
От полученных травм животное погибло.
Судя по фото, автомобиль также получил повреждения: у него выбиты стекла, заметны вмятины на корпусе.
фото dtp.kiev.ua
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