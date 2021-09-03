Мужчина внезапно заметил животное, неспешно идущее прямо на него.

В Киеве прохожего напугал дикий лось, гуляющий около станции метро "Житомирская".

Видео опубликовал один из местных закрытых Telegram-каналов.

В ролике видно, как животное спокойно прохаживается вдоль немощенной дороги и лесных насаждений, шевелит ушами и поглядывает по сторонам. При этом автор видео выражает обеспокоенность.

"Он на меня идет. Страшно. Что делать в таких ситуациях? Он агрессивный?" - говорит за кадром снимающий.

Лоси в Украине: встречи с людьми

Освоение людьми огромного количества территорий, в частности ранее покрытых лесами, вынуждает местную флору и фауну все больше контактировать с человеком. Однако не всегда такие встречи заканчиваются без негативных последствий.

К примеру, ранее, в апреле, на Житомирской трассе под Киевом машина сбила лося. От полученных травм животное погибло.

А вот неподалеку Ривне спасли самку лося, попавшую в болотную ловушку. Животное было по шею в болотной воде и самостоятельно выбраться не могло. Спасателям и охотникам пришлось брать в руки бензопилы.

Прошлым летом в Киеве огромный лось забрел прямо в жилой квартал. Животное бродило по дворам многоэтажек, но о каких-либо негативных контактах с людьми не сообщалось.

А несколько лет назад в Сокале на Львовщине горожане заметили обессиленное животное с раной на шее. Правоохранители и прохожие пытались прогнать лося, однако только еще больше его напугали. Лось сначала упал со стенки, а потом еще раз, ударившись о забор. И только с помощью лесников и охотников удалось спровадить зверя в лес.

Автор: Катерина Комолова