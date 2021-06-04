Животное оказалось в заброшенном очистном сооружении глубиной около 2-х метров.

Неподалеку Ривне спасли самку лося, которая вечером 3 июня попала в болотную ловушку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, 3 июня вечером по сигналу о помощи спасатели прибыли в село Городок, что неподалеку от Ривне. Там в бассейне заброшенного очистного сооружения бывшего тракторного завода местный житель обнаружил самку лося. Животное находилось по шею в болотной воде. Самостоятельно выбраться из ловушки оно не могло.

Читайте такжеПод Суммами полицейские спасли олененка, которого сбила машинаЧтобы добраться до очистного сооружения, спасатели совместно с местными охотниками при помощи бензопил расчистили от кустарников и веток деревьев проход. После этого спасательной веревкой вытащили самку лося к борту очистного сооружения. Дальше животное само добралось до суши. Оказавшись в безопасности, лосиха побежала в лес.

Как допускают специалисты, животное хотело напиться воды. Поэтому и пришло к очистному сооружению. После этого оказалось в болотной ловушке. К счастью, его вовремя заметили и спасли.

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Автор: Петр Хромых