Антикоррупционный активист Александр Леменов, убегавший от ТЦК через окно, исчез и объявлен в розыск. Как пишут "Украинские новости", об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел.

Леменов подан в розыск Белоцерковским отделом полиции. Отмечается, что он исчез 12 декабря 2024 года. Его обвиняют в уклонении от призыва на военную службу (ч.1 ст.336), за что ему светит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Как писали СМИ, ранее Леменов работал центральным аналитиком проекта "ЧЕСНО" и в "Реанимационном пакете реформ", был советником генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки (август 2019 - март 2020). Имеет звание старшего лейтенанта запаса, признан годным к военной службе.

Видео дня

В январе 2024 года СМИ сообщали, что Леменов прятался от мобилизации в квартире на ул. Митрополита Липкивского 37-В. Когда к нему пришли военнослужащие ТЦК и СП, сбежал через окно соседей.

Действующие военнослужащие и коллеги Леменова по общественной деятельности жестко раскритиковали его за уклонение от службы.