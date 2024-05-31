Анастасии Волковой был 31 год.

30 мая 2024 года в Славянске Донецкой области трагически погибла военная корреспондентка украинского иновещания Анастасия Волкова. Ей был 31 год. Об этом сообщает Freedom.

В телеграм-канале Верховной Рады Украины отмечается, что журналистка пострадала в результате столкновения двух автомобилей. Анастасия Волкова умерла в больнице.

Ресурс "Новини Донбасу" со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов сообщает, что Анастасия была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на проезжей части произошло столкновение двух машин – синего микроавтобуса и зеленого ВАЗа.

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"Удар был такой силы, что машину отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте", – говорится в материале.

Анастасия Волкова: что известно о журналистке

Анастасия Волкова родилась в городе Счастье Луганской области. С 2018 года она работала военным корреспондентом каналов украинского государственного иновещания.

"Я родилась и выросла в Луганске и потеряла родной дом. Поэтому, профессиональная деятельность для меня – все. Сейчас это – смысл моей жизни. И когда по работе я могу заехать на родную землю, мое сердце наполняется ощущением боли и жажды делать больше для освещения бедствия, которое Россия принесла в Украину, для освещения преступлений российских войск. Я очень хочу увидеть свой родной дом, который не видела с 2014 года, но также я хочу, чтобы все понимали, какую цену украинцы платят каждый день этой освободительной борьбы", – рассказывала она о своей работе.

Анастасия Волкова мечтала быть первой украинской журналисткой, которая снимет репортаж из освобожденного Луганска. В июне 2022 года корреспондент была награждена орденом "За заслуги" III степени.

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