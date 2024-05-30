Она не дожила до своего дня рождения всего несколько дней.

На войне в Украине погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека".

Об этом сообщается на странице Медицинского Добровольческого Батальона Госпитальеры в социальной сети Facebook. Отмечается, что это произошло в среду, 29 апреля, во время ротации на Харьковском направлении.

"За несколько дней до своего Дня Рождения. 01.06.1998 - 29.05.2024. У нас нет слов. Никто до сих пор не верит в то, что произошло. Это невыразимая боль и невероятная потеря не только для батальона - для всей Украины", - говорится в сообщении. Видео дня

Что известно об Ирине Цыбух:

Бывшая медийщица Общественного начала волонтерить еще до начала полномасштабного вторжения. Также в своей общественной деятельности она много говорила о политике памяти.

В интервью ELLE в июле 2022 года девушка рассказала, что встретила утро 24 февраля в Краматорске, где должна была презентовать свой фильм о детях в селах Донецкой и Луганской областей.

"Я такая же молодая девушка, как любая во Франции или Испании. Мы отличаемся только тем, что на нашей границе тоталитарный режим, который напал на страну, которую я очень люблю. Мне нравится путешествовать, но жить я хочу здесь. И поэтому я защищаю свою страну, поэтому и готова умереть, чтобы иметь свободу в своей стране", - говорила она.

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