В Одессе пьяный водитель установил алкогольный антирекорд

В крови водителя выявлено 3,59 промилле алкоголя, что значительно превышает допустимую норму.

В Одессе пьяный водитель на Geely установил алкогольный антирекорд.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня днем патрульные полицейские получили информацию о том, что по ул. Люстдорфская дорога движется автомобиль Geely, водитель которого пьян.

«Автомобиль был остановлен. За рулем находился 40-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти освидетельствование с помощью прибора «Драгер», на что водитель согласился», - сообщили в управлении.

Читайте такжеШестеро погибших: в полиции раскрыли подробности жуткого ДТП на Одесщине и показали видео с места аварии

Результат проверки - 3,59 промилле алкоголя, что значительно превышает допустимую норму.

На водителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП.

В управлении отметили, что мужчина был очень пьян, но «держался на ногах».

Как сообщал УНИАН, 16 июля в городе Измаил Одесской области пьяный водитель Mitsubishi установил алкогольный антирекорд. Водитель, двигаясь по улице Глинки, при повороте направо не учел дорожные обстоятельства и совершил наезд на металлический столб. При общении с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти проверку, и он согласился. Результат - 3,26 промилле. К тому же, выяснилось, что водитель не имел при себе соответствующих документов на управление транспортным средством.

Максимальное значение шкалы драгера составляет 5.00.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram