В Киеве осудили грабителя, который выманил у 9-летнего мальчика деньги «на спасение матери»

Злоумышленник сообщил мальчику, что его мать попала в ДТП, в связи с чем якобы будет задержана полицией.

Соломенский районный суд г. Киева приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества грабителя, который выманил у 9-летнего мальчика деньги «на спасение матери».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, судом объявлен обвинительный приговор ранее судимому 30-летнему жителю Киевской области, который по схеме «ваш родственник в больнице» ввел в заблуждение мальчика и завладел почти 700 тыс. гривен.

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«Злоумышленник позвонил на стационарный номер телефона и сообщил малолетнему мальчику, что его мать попала в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем якобы будет задержана полицией. Чтобы избежать задержания, мальчик должен был собрать дома все сбережения и передать их мужчине, который подойдет к подъезду. Собрав около 700 тыс. грн, мальчик вышел на улицу, где злоумышленник вырвал у него пакет с деньгами и скрылся», - говорится в сообщении.

Приговором Соломенского районного суда г. Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму около 700 тыс. грн. Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.

Как сообщал ранее УНИАН, киевлянин встретил на столичном Подоле мужчину, который за несколько часов выманил у него все деньги.