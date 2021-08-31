Женщина украинского происхождения покончила с жизнью в итальянском Неаполе.
Об этом сообщает издание il Mattino.
Инцидент произошел в городской больнице Пеллегрини, где 34-летняя украинка находилась под наблюдением медиков.
Пациентка прыгнула с четвертого этажа окна палаты, выходившего на улицу Джованни Нинни, и умерла от полученных травм мгновенно.
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Врачи перевели женщину в офтальмологическое отделение, пациентка ни на что не жаловалась.
Свидетели, в свою очередь, говорят, что к окну погибшая подошла внезапно, открыла его и выпрыгнула.
Правоохранители разыскивают знакомых женщины, чтобы восстановить ее клиническое прошлое совместно с медицинскими работниками.
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