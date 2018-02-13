На Киевщине мужчина подорвал гранатой троих одноклассников

Пострадавшие попали в реанимацию, за их жизнь борются врачи.

В селе Новые Петровцы (Вышгородский район Киевской области) 63-летний мужчина бросил гранату в частный дом, тяжело ранив троих мужчин-одноклассников. Злоумышленника задержали правоохранители.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Киевской области, в результате взрыва пострадавшие попали в реанимацию, за их жизнь борются врачи.

Как установили полицейские, злоумышленник конфликтовал с владельцем дома.

«Средь бела дня он подъехал на машине к своему недругу, перелез через забор, бросил гранату в дом и убежал. Один из осколков ранил злоумышленника. В ходе неотложного обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, кроме окровавленной одежды и пятен крови в автомобиле, полиция изъяла и огнестрельное устройство. Несмотря на неопровержимые доказательства, свою вину мужчина не признает», - отмечается в сообщении полиции.

Правоохранители изъяли с места трагедии обломки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства. Также от взрыва погиб пес 53-летнего пострадавшего хозяина.

Сообщается, что полиция расследует инцидент как покушение на убийство (ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Ранее сообщалось о взрыве гранаты возле супермаркета в Харькове. В результате взрыва были госпитализированы два человека: 53-летнюю женщину и мальчика 2016 года.