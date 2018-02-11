На Житомирщине в пожаре погибли пожилая женщина и ее сын (фото)

В 10:30 пожар был ликвидирован. Причина пожара, а также все обстоятельства сейчас устанавливаются правоохранителями.

В городе Барановка на Житомирщине в пожаре погибли 93-летняя женщина и ее сын.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Отмечается, что 11 февраля в 05:02 в Службу спасения ”101” поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Барановка.

На месте происшествия выяснилось, что деревянный дом полностью охвачен огнем. Соседи, которые вызвали спасателей, сообщили, что в доме должны находиться больная пожилая женщина и ее сын. Также они рассказали, что хозяйка прикована к постели и не может самостоятельно передвигаться.

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Согласно сообщению, высокая температура и сильное задымление не давали возможности бойцам ГСЧС зайти внутрь. Поэтому огнеборцы приступили к тушению через окна. В 06:00 пожар удалось локализовать.

”В одной из жилых комнат, на полу, специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего 63-летнего мужчины. Чуть позже, во время разборки конструкций крыши, которая упала в середину дома, в той же комнате спасатели обнаружили тело 93-летней владелици”, - говорится в сообщении.

В 10:30 пожар был ликвидирован. Причина пожара, а также все обстоятельства сейчас устанавливаются правоохранителями.