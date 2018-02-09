Вышел из салона игровых автоматов и упал: ночью в центре Львова умер молодой парень (фото)

По словам очевидцев, в тот вечер в игорное заведение пришла полиция – отрабатывали меры относительно незаконного игорного бизнеса, выявляли подозрительных лиц, проверяли, нет ли у кого, случайно, запрещенных предметов.

Во Львове при невыясненных обстоятельствах скончался молодой мужчина, вышедший из игрового заведения, сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.

"Ул. Городецкая. У Магнуса. Со слов свидетелей: парень вышел из игровых аппаратов и умер у входа. На место происшествия вызвана скорая, СОГ, полиция, причины смерти устанавливаются", - написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

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Правоохранители пока инцидент не комментируют. Однако, по словам очевидцев, в тот вечер в игорное заведение пришла полиция – отрабатывали меры относительно незаконного игорного бизнеса, выявляли подозрительных лиц, проверяли, нет ли у кого, случайно, запрещенных предметов.

На тот момент в салоне было несколько посетителей, среди них и этот парень.