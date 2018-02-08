Украинский истребитель Су-27УБ совершил аварийную посадку: проводится расследование

16:18, 08 февраля 2018
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Во время плановых полетов в ночных сложных метеорологических условиях произошел инцидент. Во время захода на посадку самолета Су-27УБ не вышла основная стойка шасси.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Благодаря умелым, грамотным и профессиональным действиям, пилоты сумели посадить самолет, чем сохранили авиационную технику и свои жизни", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВС Украины инициировало расследование инцидента. На месте работает комиссия командования Воздушных Сил, воздушного командования «Центр», представители Военной службы правопорядка и Военной прокуратуры ВС Украины.

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине упал вертолет Ми-8, в результате чего погибло четверо человек.

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Теги: #истребитель#аварийная посадка самолета