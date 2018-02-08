Украинский истребитель Су-27УБ совершил аварийную посадку: проводится расследование

Во время захода на посадку у самолета отказало шасси.

Во время плановых полетов в ночных сложных метеорологических условиях произошел инцидент. Во время захода на посадку самолета Су-27УБ не вышла основная стойка шасси.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Благодаря умелым, грамотным и профессиональным действиям, пилоты сумели посадить самолет, чем сохранили авиационную технику и свои жизни", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВС Украины инициировало расследование инцидента. На месте работает комиссия командования Воздушных Сил, воздушного командования «Центр», представители Военной службы правопорядка и Военной прокуратуры ВС Украины.

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине упал вертолет Ми-8, в результате чего погибло четверо человек.