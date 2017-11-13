На Закарпатье "свободовцы" пытались сжечь флаг Венгрии (видео)

12 ноября пятьдесят активистов "Свободы" сняли флаг Венгрии со здания городского совета в Берегово с намерением сжечь его. Реализовать план помешала полиция, которая отобрала и вернула флаг, передает ТСН.

Ситуацию уже прокомментировал глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Он заявил, что политические силы, которые устроили провокацию, не имеют никакой поддержки в области.

"Ответственно заявляю, что политические силы, которые устроили эту провокацию, не имеют никакой, ни малейшей поддержки на Закарпатье (что показали результаты местных выборов в октябре 2015 года). Именно поэтому большинство участников "файер-шоу" были привезены в Береговое из соседних областей, прежде всего Львовщины", - заявил Москаль.

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Глава Закарпатской ОГА считает, что такие акции являются недопустимыми в многонациональном регионе: "Ксенофобские акции с участием людей с закрытыми лицами, которые прикрываются патриотическими лозунгами, недопустимые в Украине, а особенно в многонациональных регионах, одним из которых является Закарпатье".

Москаль назвал провокаторов "кучкой маргиналов", которые пытаются ухудшить отношения стран.

Несмотря на то, что полиция отобрала флаг у активистов, Москаль заявляет, что полицейские пассивно наблюдали за провокацией. Руководству МВД уже направлен запрос об оценке действий полиции.

Ранее сообщалось, что новый закон об образовании предусматривает обучение в школах на украинском языке с 5 класса. Это вызвало протест со стороны Румынии, России, Греции и Венгрии больше всего.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о намерении Будапешта продолжить блокирование дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз из-за реформы украинского образования.