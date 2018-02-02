Глава одного из отделов Запорожской АЭС убил себя ножом в сердце

10:54, 02 февраля 2018
Происшествия
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Погибший был начальником отдела ядерной безопасности / фото УНИАН

Руководитель ОЯБ нанес себе удар ножом в сердце и скончался на месте происшествия, передает Gazeta.zp.

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Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала его смерть. Полиция ведет расследование.

Как сообщал УНИАН, в Днепре патрульные полицейские спасли от самоубийства парня, который попытался выпрыгнуть из окна десятиэтажного дома.

В конце концов, патрульным удалось уговорить парня жить. Отмечается, что он находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали.

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