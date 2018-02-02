Глава одного из отделов Запорожской АЭС убил себя ножом в сердце
10:54, 02 февраля 2018Происшествия
8043 0
О причинах трагедии на данный момент неизвестно. Полиция ведет расследование.
Погибший был начальником отдела ядерной безопасности / фото УНИАН
Начальник отдела ядерной безопасности (ОЯБ) Запорожской АЭС Климов Сергей Петрович покончил жизнь самоубийством.
Руководитель ОЯБ нанес себе удар ножом в сердце и скончался на месте происшествия, передает Gazeta.zp.
Читайте такжеВ Киеве женщина бросилась из окна 12 этажа жилого дома – СМИ (фото)
Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала его смерть. Полиция ведет расследование.
Как сообщал УНИАН, в Днепре патрульные полицейские спасли от самоубийства парня, который попытался выпрыгнуть из окна десятиэтажного дома.
В конце концов, патрульным удалось уговорить парня жить. Отмечается, что он находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter