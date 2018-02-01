У берегов Крыма тонет сухогруз с украинцами на борту

Сухогруз BERG под флагом Молдовы, IMO: 8896039 около 11 часов вечера 31 января зашел в Феодосийскую бухту.

В Крыму у берегов Феодосии в Черном море тонет сухогруз BERG под флагом Молдовы.

Эту информацию подтверждает онлайн-сервис по слежению за судами, передает "Крым.Реалии".

Как говорится в сообщении на сайте открытой базы данных судов и портов FleetMon, сухогруз турецкой компании BERG двигался в турецкий порт Бандырма из закрытого порта Керчь. Как следует из данных наблюдения за судном, 28 января BERG находился в российском порту Азов.

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На борту сухогруза находился экипаж в составе 12 человек, в том числе граждан Украины и Азербайджана.

Судно получило повреждения корпуса, оно стоит на якоре в феодосийской бухте, экипаж эвакуировали, сообщает "РИА Крым" со ссылкой на помощника начальника Управления МЧС России в Крыму Владимира Иванова. По его словам, сейчас проводят обследование корпуса.

О причинах и характере инцидента, из-за которого судно получило повреждения корпуса и было вынуждено бросить якорь неподалеку от Феодосии, не сообщается.