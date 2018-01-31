В Тернопольской области военного подозревают в убийстве двух родственниц

По предварительным данным, старшую родственницу он ударил один раз обухом топора, а тетю - несколько раз по голове.

В Тернопольской области по подозрению в убийстве двух родственниц правоохранители задержали военного-контрактника.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в полицию позвонил житель села Потуторов Шумского района и сообщил, что в доме обнаружил окровавленное тело своей бабушки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУ НП Тернопольской области и Шумского отделения полиции. Осмотрев место происшествия, криминалист подтвердил насильственную смерть пенсионерки, 1930 года рождения.

Оперативники стали осматривать дом и территорию и в подсобном помещении нашли еще одно тело женщины, 1955 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой. Это была мать заявителя.

Сын погибшей рассказал, что ежедневно созванивался с матерью и бабушкой. Но в последние сутки с родственниками связи не было, и поэтому он решил приехать и проверить все ли в порядке.

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Мужчина заявил, что в совершенном подозревает своего родственника, который в последнее время вел себя странно. К его поискам были привлечены работники Шумского, Кременецкого и Лановецкого отделений полиции, а также спецподразделение «КОРД». Ориентировки на вероятного убийцу получили правоохранители соседних областей. Проверялся транспорт на выезде из райцентра, а также железнодорожные и автовокзалы.

Благодаря проведенным следственно-розыскным мероприятиям оперативники нашли подозреваемого. Он скрывался в заброшенном сельском доме. При предварительном осмотре на его одежде криминалисты обнаружили следы крови.

По предварительным данным, старшую родственницу он ударил один раз обухом топора, а тетю - несколько раз по голове. После того, как она перестала подавать признаки жизни, занес тело в сарай.

Что спровоцировало мужчину на такой поступок, пока не известно. Установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, а также проходит службу по контракту в Вооруженных силах Украины в соседней области. В село приехал в отпуск. Следователи устанавливают детали убийства.

Происшествие внесено в ЕРДР по ст. 115 ч. 2 УК (умышленное убийство двух или более лиц).

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