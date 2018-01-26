Во Львове мужчина открыл стрельбу и спрятался в шкафу

Патрульные получили вызов вчера около 17 часов вечера на улицу Кобылянской про выстрелы в подъезде. Как сообщила полиция в Facebook, когда патрульные прибыли на место происшествия, к ним обратилась 34-летняя жительница и сказала, что сосед стрелял во дворе дома, в подъезде, угрожал ее сыну и выстрелил в ее дверь.

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По словам заявительницы, мужчина забежал к себе в квартиру. В указанной квартире дверь им открыла хозяйка и разрешила зайти. Упомянутого мужчины обнаружили в шкафу, а возле него лежал предмет похожий на пистолет. На место происшествия сразу вызвали следователей. Впоследствии, 56-летнего гражданина доставили в Галицкий отдел полиции. Предмет похожий на пистолет марки EKOL GEDIZ -A CAL9MM изъяли эксперты. Предварительная квалификация происшествия – хулиганство.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье мужчина, который выстрелил в голову полицейскому, пытался покончить с собой в зале суда.