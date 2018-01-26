В Полтавской области на ходу загорелся электровоз

На Полтавщине спасатели ликвидировали пожар в грузовом электровозе. Травмированных и погибших в инциденте нет.

Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Полтавской области, пожар возник 25 января на 123 километре перегона Свинковка – Божкове Полтавского района, в грузовом электровозе сообщением Полтава-Основа.

К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава, две единицы техники и пожарный поезд.

Отмечается, что огнем повреждены трансформатор и внутренняя отделка локомотива.

Накануне сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области упал вертолет Ми-8. В инциденте погибли четверо человек. Все четверо погибших - сотрудники частной компании: командир, второй пилот и бортинженеры, которые выполняли тренировочный полет.