Двое правоохранителей остаются в тяжелом состоянии после взрыва гранаты в Бердянске
17:41, 22 января 2018Происшествия
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Как стало известно, оперативники отрабатывали территорию в поиске квартирных воров.
Двое полицейских, пострадавших от взрыва в Бердянске, до сих пор в тяжелом состоянии / кадр из видео ТСН
Двое правоохранителей, которые получили ранения от взрыва гранаты в Бердянске до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Жизни третьего полицейского поуже ничего не угрожает, сообщает ТСН.
В сюжете отмечается, что полицейские отрабатывали информацию на счет крвартирних воров.
Правоохранители заметили автомобиль, в салоне которого было несколько человек. Увидев полицию, один из парней пытался убежать. Во время преследования оперативники применили оружие, а злоумышленник гранату.
Двое правоохранителей остаются в тяжелом состоянии после взрыва гранаты в Бердянске
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва злоумышленник погиб, трое правоохранителей получили травмы.
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