Двое правоохранителей остаются в тяжелом состоянии после взрыва гранаты в Бердянске

Двое правоохранителей, которые получили ранения от взрыва гранаты в Бердянске до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Жизни третьего полицейского поуже ничего не угрожает, сообщает ТСН.

В сюжете отмечается, что полицейские отрабатывали информацию на счет крвартирних воров.

Правоохранители заметили автомобиль, в салоне которого было несколько человек. Увидев полицию, один из парней пытался убежать. Во время преследования оперативники применили оружие, а злоумышленник гранату.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва злоумышленник погиб, трое правоохранителей получили травмы.