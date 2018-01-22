Двое правоохранителей остаются в тяжелом состоянии после взрыва гранаты в Бердянске

17:41, 22 января 2018
Происшествия
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Как стало известно, оперативники отрабатывали территорию в поиске квартирных воров.

Двое милиционеров, пострадавших от взрыва в Бердянске, до сих пор в тяжелом состоянии / кадр из видео ТСН

Двое правоохранителей, которые получили ранения от взрыва гранаты в Бердянске до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Жизни третьего полицейского поуже ничего не угрожает, сообщает ТСН.

В сюжете отмечается, что полицейские отрабатывали информацию на счет крвартирних воров.

Правоохранители заметили автомобиль, в салоне которого было несколько человек. Увидев полицию, один из парней пытался убежать. Во время преследования оперативники применили оружие, а злоумышленник гранату.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва злоумышленник погиб, трое правоохранителей получили травмы.

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