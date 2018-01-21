В Одесской области местный обстрелял бригаду, которая ремонтировала линии электропередач

В Арцизском районе Одесской области местный житель сегодня обстрелял из ружья бригаду, проводившую ремонт линии электропередач, поврежденной из-за непогоды.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в селе Долиновка.

«На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники РЭС спиливали ветви деревьев у дома местного жителя», - сообщили в отделе.

В это время 68-летний хозяин вышел во двор и потребовал прекратить ремонтные работы. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и начал стрелять.

Читайте также"Выстрелил в полицейского в упор": очевидец рассказал о последних минутах жизни стрелка из Одессы

Отмечается, что пострадавших нет. На место происшествия были вызваны работники полиции. Правоохранители изъяли ружье, разрешения на которое у мужчины не оказалось.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Одесской области из-за непогоды 18-19 января без электроснабжения остаются 244 населенных пункта.