В Киеве инспекторы составили 313 предупреждений, 584 предписания и 75 протоколов за ненадлежащую уборку снега

18 января, инспекторы благоустройства за ненадлежащую уборку снега и наледи в столице составили 313 предупреждений, 584 предписания и 75 протоколов. Об этом сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды.

Все протоколы будут представлены на рассмотрение Административной комиссии для дальнейшего определения размера штрафных санкций. Состояние содержания территорий, закрепленных за киевскими балансодержателями, контролировали 74 инспекторы благоустройства.

Также столичные улицы расчищали от снега 5325 работников коммунальной сферы, которые использовали 3409,75 тонны песчано-соляной смеси.

Напомним, что Правилами благоустройства г. Киева определено, что все собственники или балансодержатели зданий, сооружений, территорий обязаны обеспечить уборку самостоятельно или заключить соответствующие соглашения с профильными службами на содержание и уборку.

Уборка осуществляется до линии бортового камня проезжей части улиц вдоль предприятий, учреждений, а в других случаях – на расстоянии 10 метров от фасадов домов, сооружений, заборов и других элементов благоустройства. Также балансодержатели обязаны очищать крыши от снега и наледи, чтобы избежать травмирования пешеходов или нанесения другого вреда.