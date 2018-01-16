В Днепре одичалые козы после смерти хозяина поселились с собаками в сквере (видео)

В Днепре одичалые козы после смерти хозяина поселились с собаками в сквере. Местные жители устроили целую спасательную операцию устроили в Днепре, чтобы их отловить.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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После смерти хозяина домашние животные сбились в стаю с собаками и кошками и поселились в сквере.

Почти всех коз из стада отловили и съели местные жители, нескольким повезло попасть в приют. Под открытым небом остались трое животных.

Неравнодушные местные жители подкрамливают коз. Другие жители соседних домов вызвали волонтеров. Однако опекуны животных отдаватьт коз не хотят.

Как сообщал УНИАН, в спальном районе Киева козы стали причиной конфликта жителей многоэтажки и частного сектора.