Козы раздора: в спальном районе Киева соседство с рогатым скотом рассорило жителей (видео)
06:35, 23 ноября 2017Курьёзы
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Козы стали причиной конфликта между жителями многоэтажки и частного сектора.
В спальном районе Киева козы стали причиной конфликта жителей многоэтажки и частного сектора, передает ТСН.
Козы пасутся среди многоэтажек. Объедают не только зелень, но и свалки. Скот живет в едином частном дворе, который стоит в яме между высоток. Некоторые жители многоэтажек такому соседству не рады.
Другие - покупают молоко у хозяев и подкармливают коз.
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