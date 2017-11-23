Козы раздора: в спальном районе Киева соседство с рогатым скотом рассорило жителей (видео)

В спальном районе Киева козы стали причиной конфликта жителей многоэтажки и частного сектора, передает ТСН.

Козы пасутся среди многоэтажек. Объедают не только зелень, но и свалки. Скот живет в едином частном дворе, который стоит в яме между высоток. Некоторые жители многоэтажек такому соседству не рады.

Другие - покупают молоко у хозяев и подкармливают коз.