Козы раздора: в спальном районе Киева соседство с рогатым скотом рассорило жителей (видео)

06:35, 23 ноября 2017
Курьёзы
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Козы стали причиной конфликта между жителями многоэтажки и частного сектора.

В спальном районе Киева козы стали причиной конфликта жителей многоэтажки и частного сектора, передает ТСН.

Козы пасутся среди многоэтажек. Объедают не только зелень, но и свалки. Скот живет в едином частном дворе, который стоит в яме между высоток. Некоторые жители многоэтажек такому соседству не рады.

Другие - покупают молоко у хозяев и подкармливают коз.

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Теги: #Киев козы животные скот