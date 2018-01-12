В Херсоне пьяный мужчина разбил автомобиль о забор колонии строгого режима (фото)

В Херсоне парень въехал в бетонный забор исправительной колонии строгого режима. Плиты упали прямо на машину и чуть ее не раздавили, однако водитель выбрался из машины самостоятельно.

Как сообщает ТСН, От медицинской помощи мужчина отказался, а охранники режимного объекта вызвали патрульных. Те составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление в состоянии алкогольного опьянения.

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24-летний водитель рассказал, что машину купил несколько дней назад, по поводу этого и выпил. Свою вину признал и пообещал работникам колонии компенсировать убытки.

Пока забор восстанавливают, на поврежденном участке выставили усиленную охрану.

"Водитель признал, что он был за рулем, признал, что он употреблял алкоголь, согласился пройти освидетельствование с помощью алкотеста "Драгер". Прибор показал 1,17 промилле алкоголя в крови, это почти в шесть раз превышает допустимую норму", - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Херсона Андрей Кованый.

Напомним, под Луцком произошло ДТП с летальным исходом - автомобиль BMW столкнулся с рейсовым автобусом. Погибло двое молодых людей. Один умер сразу на месте аварии, второй - в карете скорой помощи.

Как сообщил водитель автобуса, автомобиль двигался со значительным превышением скорости, а сам автомобиль был "одет" в летнюю резину.