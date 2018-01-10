Прокуратура Киева расследует превышение служебных полномочий полицейскими после обысков у уроженца Беларуси

Прокуратурой города Киева открыто уголовное производство по признакам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками Голосеевского управления полиции, которые проводили обыск по месту жительства уроженца Республики Беларусь и его дальнейшее задержание.

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Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, сведения о совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 365 Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного управления Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области.

Кроме того, прокуратурой инициировано служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство о применении временного ареста в отношении этого гражданина.

«Одновременно, по постановлению прокуратуры, изменена подследственность в другом уголовном производстве, начатом в сентябре прошлого года по факту незаконного хранения указанным мужчиной оружия и боеприпасов. Материалы расследования с целью полного и объективного исследования всех обстоятельств из Голосеевского управления полиции переданы в Соломенское УП ГУНП в г. Киеве», - говорится в сообщении.