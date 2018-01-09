В Одессе задержаны три подозреваемых в разбойном нападении на АЗС

В Одессе задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на автозаправочную станцию, расположенную в Суворовском районе города.

Как сообщили УНИАН в Суворовском отделе полиции, нападение произошло на прошлой неделе.

«Сообщение о нападении на АЗС и избиении работника станции на проспекте Добровольского поступило около 5.00. Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа установила, что ночью в помещение ворвались трое неизвестных в масках», - сообщили в отделе.

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Набросившись на оператора, злоумышленники начали наносить мужчине удары, угрожая убить, если он не отдаст деньги. Избив сотрудника АЗС, нападавшие забрали 6,5 тыс. грн выручки, два мобильных телефона и пневматический пистолет, после чего с места происшествия скрылись.

В течение двух суток личности злоумышленников были установлены. Все трое оказались жителями Одесской области 1994, 1996 и 1999 годов рождения. Подозреваемых задержали в конце прошлой недели. Во время осмотра квартиры, которую арендовал один из них, полицейские изъяли две маски-«балаклавы» и похищенные у работника автозаправки мобильные телефоны.

Видео: Поліція Одещини

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За разбой, соединенный с проникновением в помещение, им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.