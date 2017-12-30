Захвативший заложников в Харькове мужчина хочет передать требования через неизвестных - полиция

Мужчина, который захватил заложников в отделении «Укрпошты» в Харькове, заявил, что передаст свои требования через неизвестных.

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире телеканала «112-Украина».

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«Он никаких требований не выдвигает и сообщает о том, что сейчас будет связываться с неизвестными, которые выдвинут указанные требования», - сказал Бех.

Он также добавил, что информация об 11 заложниках уточняется.

«О количестве людей не известно. В настоящее время есть такая информация, что среди заложников девять взрослых и двое детей. Эта информация пока не подтверждена.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, в Харькове мужчина захватил отделение «Укрпошты» на улице Шевченко, когда там находились люди. Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

Позже появилась информация, что мужчина взял в заложники девять взрослых и двух детей.