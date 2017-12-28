В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе (фото, видео)

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 50 (ранее Ивана Лепсе) автомобиль насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Водитель автомобиля Fiat АА5217ТА на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм она погибла мгновенно", - сказано в сообщении.

На месте работают патрульная полиция, оперативно-следственная группа.

Из-за происшествия бульвар Гавела полностью перекрыт в направлении проспекта Отрадный.

Как сообщали СМИ, 27 декабря в Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода на переходе.