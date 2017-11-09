В Киеве произошло ДТП с участием "такси", есть пострадавшие

В Киеве на пересечений улиц Вячеслава Черновола и Златоустовской произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Об этом сообщают "Киев оперативный" и "dtp.kiev.ua" на страницах в Facebook.

По данным dtp.kiev.ua, на перекрестке Черновола и Златоустовской столкнулись автомобили Mercedes и Toyota "такси" Uber. В результате удара, "такси" Uber отбросило на тротуар, где авто врезалась в припаркованные Mercedes и 2 автомобиля Toyota.

"По предварительной информации, водитель такси Uber на Toyota, хотел "проскочить" перекресток Чорновола и Рыбалко. Именно в этот момент перекресток проезжал на “свой зеленый” автомобиль Mercedes. Произошел сильный удар, в результате которого такси отбросило на тротуар, где влетело в припаркованные авто", - добавляет "Киев оперативный".

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В результате происшествия пострадали водитель "такси" Uber и девушка-пассажир.

"Водителя Uber госпитализировали, девушке-пассажиру такси оказывают медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась", - пишет dtp.kiev.ua. В то же время "Киев оперативный" отмечает, что оба пострадавших были госпитализированы.