В Одессе общественный порядок в период новогодних праздников будут обеспечивать более тысячи правоохранителей

В Одессе для обеспечения общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников на улицы города будут выходить более 1 тыс. правоохранителей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

По его словам, сейчас порядок обеспечивают до 250 правоохранителей, но в целях обеспечения общественной безопасности на улицы города и области выйдут усиленные наряды. В частности, в новогоднюю ночь количество правоохранителей в Одессе увеличится до 1 тыс., к ним присоединятся члены общественных формирований.

«В самые «горячие» дни - 31 декабря, 1, 6 и 7 января в течение суток на улицах города и области будут работать более 2 тыс. правоохранителей и членов общественных формирований, из них 1 тыс. – в Одессе», - сказал Ищенко.

Только на Думской площади и Приморском бульваре 31 декабря ожидается до 50 тыс. человек. Ищенко также отметил, что в места массового скопления людей запрещено приносить взрывоопасные предметы – фаеры и пр. В связи с этим будут проводиться превентивные мероприятия, в числе которых – работа кинологов с собаками, поверхностный осмотр личных вещей.

При региональном главке Нацполиции создадут ситуационный центр, в который войдут представители всех правоохранительных органов – полиции, СБУ, ГПСУ, ГСЧС, аналитическое подразделение будет постоянно мониторить ситуацию.

Для нештатных ситуаций сформируют группы реагирования из резервных сил - военнослужащих Национальной гвардии Украины и батальона полиции особого назначения.

Кроме того, для обеспечения безопасности граждан будет организовано дежурство возле крупных торговых центров и супермаркетов.

По словам начальника управления патрульной полиции в Одесской области Юрия Рыбака, на улицы города ежедневно будут выходить 200-250 патрульных, увеличат количество пеших нарядов (смежные группы) и автопатрулей. Также на улицы выйдут тактические группы патрульной полиции, предусмотрен резерв.