Расстрел грабителя под Николаевом: полиция показала кадры последних секунд погони (видео)

Полиция обнародовала видео последних секунд задержания вооруженного грабителя, ради которого перекрыли грузовиком трассу между Херсоном и Николаевом. Там видно, как копы требуют от водителя не оказывать сопротивления, но тот выхватывает гранату и раздается взрыв.

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Как говорится в сюжете ТСН, правоохранители объявили план перехват после трех ограблений магазинов. "Зашел, как покупатель. Попросил воду сладкую газированную", - рассказала продавщица Елена. С ее слов, мужчина поставил на прилавок картонную коробку и заявил, что там взрывчатка. А в руке держал гранату и, угрожая взрывом, забрал из кассы полторы тысячи гривен, сел в машину и уехал. Женщина нажала тревожную кнопку, а правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили в коробке две картофелины. "Это был, типа, детонатор. Ну, это сейчас смешно, а тогда было совсем не смешно", - призналась продавщица.

Из трех магазинов грабитель с гранатой и пистолетом вынес всего три тысячи гривен. Известно, что передвигался он в машине с еще двумя людьми. Были ли это сообщники грабителя, сейчас выясняют полицейские. По крайней мере, один из мужчин уверял, что его наняли как таксиста. На посту на выезде из Херсона остановили автомобиль, но злоумышленник достал гранату и пообещал ее взорвать. Опасаясь за жизнь тех, кто был рядом с ним, патрульные решили не использовать оружие, поэтому, мужчина сел в их машину и двинулся в сторону Николаева. Патрульные на попутке поехали вдогонку, сообщая коллегам, куда движется беглец. Дорогу ему заблокировали грузовиком, но водитель пытался объехать препятствие и вылетел в кювет. "Патрульные полиции требовали от него, чтобы он показал руки и вышел из автомобиля. На что злоумышленник начал выходить и идти в сторону полицейских с гранатой. Сотрудники полиции применили табельное огнестрельное оружие. После применения раздался взрыв", - рассказал начальник патрульной полиции Херсона Максим Ермаков.

По предварительным данным, смерть злоумышленника вызвали множественные осколочные ранения. Правоохранители от взрыва не пострадали. Задержанных по этому делу пока нет, спутники грабителя пока имеют статус свидетелей. После ночного происшествия в полиции расследуют пять уголовных производств – за разбойное нападение, угрозу правоохранителям, незаконное обращение со взрывчаткой, завладение полицейским авто и смерть человека. Известно, что погибшему было 52 года, он дважды отсидел за ограбление и наркотики.